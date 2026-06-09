В России появится врач по медицине здорового долголетия

В России с 1 сентября 2026 года появится новая медицинская специальность — врач по медицине здорового долголетия. Об этом РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
По его словам, новая специальность вступит в силу в начале следующего учебного года. Он отметил, что Сеченовский университет уже готовит специалистов такого профиля. Обучение проходит в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.
Такие врачи будут заниматься вопросами профилактики заболеваний, сохранения здоровья и продления активного периода жизни.