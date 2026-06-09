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В России появится врач по медицине здорового долголетия

В России с 1 сентября 2026 года появится новая медицинская специальность — врач по медицине здорового долголетия.

В России с 1 сентября 2026 года появится новая медицинская специальность — врач по медицине здорового долголетия. Об этом РИА Новости рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

По его словам, новая специальность вступит в силу в начале следующего учебного года. Он отметил, что Сеченовский университет уже готовит специалистов такого профиля. Обучение проходит в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием.

Такие врачи будут заниматься вопросами профилактики заболеваний, сохранения здоровья и продления активного периода жизни.