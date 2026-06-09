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«Красный Яр» и «Батон» дарят покупателям коллекционные стикеры

Покупателям предлагают собрать коллекцию тематических стикеров с персонажами, вдохновленными сибирским колоритом.

В гастрономах «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон» стартовала акция «Из Сибири с морковью». Покупателям предлагают собрать коллекцию тематических стикеров, вдохновленных сибирским колоритом.

В серию вошли десятки изображений, связанных с природой, жизнью и сибирским летом. Здесь и мишка с банкой мёда, и ароматная черемша, и сочный шашлык, и «ненаквашеная» капуста. Все стикеры выполнены в ярком узнаваемом стиле. Ими можно украсить телефоны, ноутбуки, блокноты и тетради, да и все, что захочется.

Как получить стикер? Для этого необходимо:

совершить покупку на сумму от 1 000 рублей; приобрести три товара-партнера со специальными акционными ценниками; найти купон на стикеры за 1 рубль в новой игре мобильного приложения «Премия»; приобрести стикер на кассе магазина за 29,99 рубля.

Предложением могут воспользоваться владельцы карт лояльности «Премия». Условия акции не суммируются: за один чек дают только один стикер.

Стикеры покупателям в гастрономах «Красный Яр» и дискаунтерах «Батон» выдают непосредственно во время покупки, до завершения расчета на кассе. Те, кто привык пользоваться кассами самообслуживания, могут забрать стикер у консультанта до закрытия чека.

Акция также действует при оформлении заказов в гастрономе «Красный Яр» через сервис доставки «Красный Яр». Подробно с условиями можно ознакомиться на сайте изсибирисморковью.рф. Торопитесь, количество стикеров ограничено!

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