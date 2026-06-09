«Красный Яр» и «Батон» дарят покупателям коллекционные стикеры

В серию вошли десятки изображений, связанных с природой, жизнью и сибирским летом. Здесь и мишка с банкой мёда, и ароматная черемша, и сочный шашлык, и «ненаквашеная» капуста. Все стикеры выполнены в ярком узнаваемом стиле. Ими можно украсить телефоны, ноутбуки, блокноты и тетради, да и все, что захочется.