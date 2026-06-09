В Казани разработали пятилетнюю программу укрепления здоровья горожан

В Казани разработали программу укрепления здоровья горожан на 2026−2030 годы. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Программа создана в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» и направлена на развитие здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
Главные цели — сделать жителей более здоровыми и снизить основные факторы риска, среди которых курение и злоупотребление алкоголем. Также в планах активнее развивать массовый спорт.
К 2030 году власти рассчитывают, что регулярно заниматься спортом будут около 70 процентов жителей Казани в возрасте от 3 до 79 лет. Кроме того, 80 процентов граждан из групп риска должны находиться под медицинским наблюдением. Потребление алкоголя планируется сократить более чем на четверть.
Программу будут реализовывать городские ведомства — исполком, управления здравоохранения и социальной политики, а также общественные организации. Контроль за выполнением возложен на руководство исполкома. Финансирование из городского бюджета не предусмотрено, но отчёты о ходе работы будут регулярными.
В рамках программы запланированы профилактические медосмотры, спортивные и антинаркотические мероприятия, а также акции по популяризации здорового питания и отказа от вредных привычек.