В Казани разработали пятилетнюю программу укрепления здоровья горожан

К 2030 году власти рассчитывают, что регулярно заниматься спортом будут около 70 процентов жителей Казани в возрасте от 3 до 79 лет. Кроме того, 80 процентов граждан из групп риска должны находиться под медицинским наблюдением. Потребление алкоголя планируется сократить более чем на четверть.