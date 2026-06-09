В России могут сделать все парковки бесплатными при одном условии

Водителям могут разрешить не платить за парковку, если внести средства не получилось по обстоятельствам, на которые они не могли повлиять. Такую информацию приводит издание «Коммерсантъ», ссылаясь на пояснения Министерства транспорта РФ к проекту изменений в закон «Об организации дорожного движения».
В настоящее время методы оплаты стоянок отличаются в разных регионах.
При этом сами субъекты Федерации выбирают, какие дополнительные способы внесения платы предлагать, а Минтранс настаивает на том, чтобы обязать власти обеспечивать доступ к таким вариантам оплаты.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.