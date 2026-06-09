В России могут сделать все парковки бесплатными при одном условии

Водителям могут разрешить не платить за парковку, если внести средства не получилось по обстоятельствам, на которые они не могли повлиять. Такую информацию приводит издание «Коммерсантъ», ссылаясь на пояснения Министерства транспорта РФ к проекту изменений в закон «Об организации дорожного движения».