Счет за спасение? Юрист Петров сказал, что грозит Усольцевым, если они живы

Что, если сценарий, который обсуждают эксперты и блогеры, вдруг окажется правдой, и Усольцевы найдутся живыми? Какой будет их правовая судьба и придется ли им платить из собственного кармана за то, что их искали. Подробности — в материале krsk.aif.ru.