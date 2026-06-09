Счет за спасение? Юрист Петров сказал, что грозит Усольцевым, если они живы

Уже больше восьми месяцев семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — числятся пропавшими без вести в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Поиски, на которые брошены огромные ресурсы, пока не дали результатов.
Что, если сценарий, который обсуждают эксперты и блогеры, вдруг окажется правдой, и Усольцевы найдутся живыми? Какой будет их правовая судьба и придется ли им платить из собственного кармана за то, что их искали. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Могут ли заставить заплатить за поиски?
Главный финансовый вопрос, который возникает в связи с этой гипотетической ситуацией: обязаны ли граждане возмещать государству затраты на их спасение? Однозначного ответа «да» или «нет» не существует — всё зависит от обстоятельств пропажи.
Как объяснил журналисту krsk.aif.ru юрист Андрей Петров, согласно действующему законодательству Российской Федерации, затраты на поисково спасательные операции возлагаются на государственные службы.
«Таким образом, если не будет доказана инсценировка, которая подпадает под действия статьи 19.13 КоАП РФ, тогда в рамках рассмотрения административного материала может наступить гражданская ответственность, связанная с возмещением реальных убытков государственных служб», — подчеркнул эксперт.
Простыми словами, если Усольцевы действительно потерялись, то государство им ничего не предъявит. Однако если выяснится, что они имитировали исчезновение, чтобы скрыться, например, за границей, то тогда уж точно возникнут вопросы.
Напомним, что изначально Следственный комитет отрабатывал три версии произошедшего: несчастный случай, криминал и побег. Позже версия о побеге была опровергнута — собранные по делу доказательства противоречат ей.
Ищут 80 человек.
9 июня должна завершиться первая масштабная операция этого года по поиску Усольцевых. Специалисты выехали на местность 4 июня. В частности, на поиски отправили спасатели, силовые ведомства, служба Госохотнадзора, участники поисково-спасательной отряда «Лиза Алерт». Всего — 80 человек.
Помимо этого, в операции применяют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическую технику.
При этом зону поисков пропавших Усольцевых оцепили от посторонних. Не пускают в том числе и журналистов. Как поясняла krsk.aif.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, на въезде в посёлок Кутурчин выставили блокпост. Это сделали, чтобы не допустить посторонних к участию в поисковых мероприятиях.
Тайна исчезновения Усольцевых.
28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.
В день исчезновения погода резко испортилась: утром было около +25 градусов, после полудня начался ливень, поднялся сильный ветер, температура стремительно упала.
Искать семью начали только 1 октября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию.
Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.