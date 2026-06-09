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Красноярка сняла из банкомата чужие 14 тыс. рублей и пойдет под суд (видео)

В Красноярске перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в краже денег из банкомата.

В Красноярске перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в краже денег из банкомата. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

В апреле в полицию обратилась 27-летняя девушка. Она рассказала, что с ее банковской карты сняли деньги. Полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя красноярка.

По данным полиции, женщина вместе с другом и дочерью находилась в торговом центре. Подойдя к банкомату, они увидели, что предыдущая клиентка не завершила банковскую сессию и отошла от терминала. Обвиняемая воспользовалась ситуацией и сняла со счета потерпевшей 14 тыс. рублей. Своему знакомому она сказала, что якобы собирается вернуть деньги владелице.

Однако после этого женщина продолжила гулять по торговому центру и не стала искать потерпевшую. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

В отношении красноярки возбудили уголовное дело о краже. Максимальное наказание по статье составляет до 6 лет лишения свободы. Расследование уже завершено. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские напоминают, что после операций в банкомате нужно обязательно завершать банковскую сессию. Если этого не сделать, посторонние могут воспользоваться доступом к счету.