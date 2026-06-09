Красноярка сняла из банкомата чужие 14 тыс. рублей и пойдет под суд (видео)

По данным полиции, женщина вместе с другом и дочерью находилась в торговом центре. Подойдя к банкомату, они увидели, что предыдущая клиентка не завершила банковскую сессию и отошла от терминала. Обвиняемая воспользовалась ситуацией и сняла со счета потерпевшей 14 тыс. рублей. Своему знакомому она сказала, что якобы собирается вернуть деньги владелице.