В Красноярске предприниматель получил условный срок за аферу с муниципальной землей (видео)

В Красноярске предпринимателя признали виновным в мошенничестве с муниципальной землей на улице Полтавской. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным суда, еще в 2014 году мужчина присмотрел участок площадью 4 тыс. квадратных метров, но не захотел покупать его по рыночной цене. Для льготного выкупа земли он использовал схему с несуществующим зданием. Через подставных лиц оформлялись сделки и документы, а затем на участке появился контур строения.
Позже в дело ввели договор купли продажи, по которому предприниматель якобы почти 30 лет назад приобрел у ОАО «Красноярский ЛДК» деревообрабатывающий цех стоимостью 15 млн рублей. Однако, как установил суд, самого цеха в реальности не было. При этом проектные, геодезические и другие документы позволили зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.
После этого появилась возможность выкупить землю без торгов за 15% от кадастровой стоимости. В феврале 2021 года участок купили за 2,5 млн рублей при кадастровой стоимости 17 млн рублей.
Вину предприниматель не признал. В суде он заявлял, что дело якобы связано с попыткой завладеть его активами стоимостью около 1 млрд рублей. Эти доводы опровергли результаты космосъемки и экспертиза договора, который, по данным суда, был составлен задним числом.
На земельный участок и имущество обвиняемого стоимостью более 17,7 млн рублей наложили арест. Суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве. Ему назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф 750 тыс. рублей.
Также суд постановил вернуть администрации Красноярска 9,7 млн рублей.