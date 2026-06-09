В Красноярске предприниматель получил условный срок за аферу с муниципальной землей (видео)

Позже в дело ввели договор купли продажи, по которому предприниматель якобы почти 30 лет назад приобрел у ОАО «Красноярский ЛДК» деревообрабатывающий цех стоимостью 15 млн рублей. Однако, как установил суд, самого цеха в реальности не было. При этом проектные, геодезические и другие документы позволили зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.