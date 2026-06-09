Туристический поток в Фуюань из Хабаровска вырос почти в шесть раз

Интерес российских туристов к отдыху в КНР возрастает. Только в мае 2026 года пассажиропоток между Хабаровском и Фуюанем увеличился почти в шесть раз по сравнению с маем прошлого года. Теплоход «70 лет Победы» перевёз за этот май 1800 туристов. Для сравнения: в мае 2025 года за границу по Амуру в обе стороны отправились более 300 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Увеличение востребованности туристических маршрутов объясняют, в числе прочего, и введением безвизового режима между Россией и Китаем. Сейчас он действует до конца 2027 года. Пребывать в соседней стране без виз можно до 30 дней тем, кто отправляется в деловые или туристические поездки, в гости к родственникам и друзьям, едут по обмену или совершают транзитную поездку.
В краевом Минтрансе отметили увеличение взаимного турпотока на 30%.
Влияет на это также изменение ценовой политики. Со 2 июня стоимость проезда на российском судне «70 лет Победы» в одну сторону на одного пассажира снизилась почти на 30% и теперь составляет 5 750 рублей в будние дни — понедельник, вторник, четверг. В выходные — пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни билет в одну сторону обойдется пассажиру в 6 500 рублей.
Ознакомиться с актуальными ценами и уточнить другие подробности можно на сайте «Хабаровскводтранса» или по телефону 8 (4212) 58−48−48.