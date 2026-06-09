Туристический поток в Фуюань из Хабаровска вырос почти в шесть раз

Интерес российских туристов к отдыху в КНР возрастает. Только в мае 2026 года пассажиропоток между Хабаровском и Фуюанем увеличился почти в шесть раз по сравнению с маем прошлого года. Теплоход «70 лет Победы» перевёз за этот май 1800 туристов. Для сравнения: в мае 2025 года за границу по Амуру в обе стороны отправились более 300 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».