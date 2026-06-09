Перцовый баллончик стал причиной уголовного дела в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью после бытового конфликта во дворе жилого дома. Об этом сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, инцидент произошёл на улице Дзержинского. Во время ссоры 29-летняя жительница Кировского района распылила перцовую жидкость в лицо 32-летнему соседу, 1994 года рождения.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчине причинён лёгкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, — прокомментировал Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.