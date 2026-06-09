В Волгограде активизировались перекупщики билетов

— К сожалению, в городе активизировались перекупщики и мошенники — их предложения можно встретить на «Авито» и в социальных сетях, — предупредили волгоградцев в Новом экспериментальном театре. — Они продают «билеты со скидкой». То, что эти билеты фальшивые, а места заняты теми, кто выкупил их официально, увы, выясняется только в день спектакля. Вернуть деньги в этом случае невозможно.