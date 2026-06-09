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В Волгограде активизировались перекупщики билетов

В Волгограде накануне завершения театрального сезона активизировались мошенники, ловко играющие на желании горожан.

В Волгограде накануне завершения театрального сезона активизировались мошенники, ловко играющие на желании горожан сэкономить на билетах.

— К сожалению, в городе активизировались перекупщики и мошенники — их предложения можно встретить на «Авито» и в социальных сетях, — предупредили волгоградцев в Новом экспериментальном театре. — Они продают «билеты со скидкой». То, что эти билеты фальшивые, а места заняты теми, кто выкупил их официально, увы, выясняется только в день спектакля. Вернуть деньги в этом случае невозможно.

Выбравшим культурный досуг горожанам советуют прогуляться до театральной кассы или оформить покупку на официальной онлайн-площадке.

Отметим, что перекупщики традиционно появляются на горизонте и накануне масштабных событий. Так, по явно завышенным ценам болельщикам нередко предлагают купить билеты на большие футбольные матчи.

Фото Геннадия Гуляева.