В Хабаровске пресекли незаконную выдачу технических паспортов

Прокуратура Центрального района Хабаровска выявила нарушения в деятельности юридического лица, которое занималось оформлением и выдачей технических паспортов на многоквартирные дома. Установлено, что компания не имела права проводить техническую инвентаризацию: по закону такие полномочия есть только у специализированных государственных и муниципальных организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Прокурор района направил в Центральный районный суд Хабаровска иск с требованием признать деятельность ООО по изготовлению и выдаче технических паспортов незаконной и обязать компанию прекратить такую деятельность. Суд удовлетворил все требования прокурора в полном объёме. Решение суда исполнено в принудительном порядке.
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