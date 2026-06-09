В Хабаровске пресекли незаконную выдачу технических паспортов

Прокуратура Центрального района Хабаровска выявила нарушения в деятельности юридического лица, которое занималось оформлением и выдачей технических паспортов на многоквартирные дома. Установлено, что компания не имела права проводить техническую инвентаризацию: по закону такие полномочия есть только у специализированных государственных и муниципальных организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.