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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 9 июня

Энергетики сообщили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 9 июня затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи людей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90−98, 73/12;

— улица Лекальная, 10−12;

— переулок Больничный, 1−27;

— переулок Лечебный, 21−27 и 18−28;

— улица 20-я линия, 50, 54, 60;

— улица Ченцова, 77;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71;

— переулок Кущевский, 34−38 и 5−37;

— переулок Могилевский, 1−9 и 6−18;

— улица Портовая, 219−235;

— улица Таганрогская, 108, 110А, 110 В, 112А, 112Б, 112В;

— улица Дебальцевская, 1А;

— переулок Араратский, 16−20;

— улица Еременко, 3, 9/49;

— улица Одесская, 26−46 и 29−45;

— улица Мичуринская, 201/16, 183−201;

— улица Ленина, 101, 103;

— проспект Нагибина, 12/1, 14, 14а, 16, 18;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4 Г;

— улица Искусственная, 29;

— улица Тюхряева, 4−20 и 11−31;

— улица Буйнакская, 2−10 и 1−7;

— улица 28-я линия, 45−59;

— улица 30-я линия, 34−74 и 33−69;

— улица 32-я линия, 59−79 и 62−76.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

— улица Пушкинская, 25/67;

— переулок Халтуринский, 94.

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