Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 9 июня

Отключения света в Ростове на 9 июня затронут десятки улиц, сотни домов и тысячи людей. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90−98, 73/12;
— улица Лекальная, 10−12;
— переулок Больничный, 1−27;
— переулок Лечебный, 21−27 и 18−28;
— улица 20-я линия, 50, 54, 60;
— улица Ченцова, 77;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71;
— переулок Кущевский, 34−38 и 5−37;
— переулок Могилевский, 1−9 и 6−18;
— улица Портовая, 219−235;
— улица Таганрогская, 108, 110А, 110 В, 112А, 112Б, 112В;
— улица Дебальцевская, 1А;
— переулок Араратский, 16−20;
— улица Еременко, 3, 9/49;
— улица Одесская, 26−46 и 29−45;
— улица Мичуринская, 201/16, 183−201;
— улица Ленина, 101, 103;
— проспект Нагибина, 12/1, 14, 14а, 16, 18;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4 Г;
— улица Искусственная, 29;
— улица Тюхряева, 4−20 и 11−31;
— улица Буйнакская, 2−10 и 1−7;
— улица 28-я линия, 45−59;
— улица 30-я линия, 34−74 и 33−69;
— улица 32-я линия, 59−79 и 62−76.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
— улица Пушкинская, 25/67;
— переулок Халтуринский, 94.
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