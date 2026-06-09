Ко Дню России хабаровчан ждёт насыщенная культурная программа

В Хабаровском крае 12 июня масштабно отметят важнейший государственный праздник — День России. Краевые учреждения культуры проведут события разного формата: фестивали, концерты, мастер-классы и выставки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
12 июня Хабаровск присоединится к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия» (12+). Одно из самых масштабных событий в сфере академического искусства объединит 15 городов — от самой западной до самой восточной части страны. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Концерты организуют на территориях исторических, культурных и промышленно значимых объектов регионов.
В Хабаровске марафон состоится 12 июня в 15:00 на Комсомольской площади. Выступят — Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Антона Шниткина, а также Женский академический хор Хабаровского краевого колледжа искусств (руководитель — Татьяна Исакова). Вход свободный для всех желающих.
12 июня в 16:00 на территории стадиона имени Ленина на главной сцене напротив УКСК пройдет традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, посвященный Дню России, «Карагод» (0+). Традиционно участниками фестиваля становятся лучшие творческие коллективы края — народно-певческие коллективы различных жанровых форм, хореографические коллективы и солисты, ансамбли. Активное участие в фестивале принимают члены Регионального отделения Ассамблеи народов России в Хабаровском крае. В программе: концерт, развертывание флага Российской Федерации, организация единого хоровода, проведение конкурсов и викторин с призами, полевая кухня, работа фотозон и интерактивных площадок.
Также в День России в 17:00 в Хабаровской краевой филармонии состоится громкое открытие одного из главных культурных событий этого лета на Дальнем Востоке — II Фестиваля новой музыки (6+). В рамках концерта «Новый календарь» выступит Оркестр русских народных инструментов «Русский оркестр» под руководством дирижера Андрея Долгова (Санкт-Петербург), солистка Юлия Рыжинская (народный вокал, Москва). Посетители оценят произведения, основанные на фольклоре народов России. Масштабный фестиваль продлится до 18 июня, который второй раз объединит ведущих исполнителей и авторов современной академической музыки. Культурный проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Союза композиторов России.
12 июня в 18:00 состоится концерт солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра на сцене ГДК «Россия — это мы!» (6+). Артисты исполнят знакомые и любимые многими музыкальные композиции о нашей великой Родине, связанные духом единства.
В рамках грантового проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)» во время концерта пройдет запись виниловой пластинки, в которую войдут произведения военных лет, опереточный и военный репертуар. Выпуском пластинки будет заниматься легендарная «Фирма Мелодия». Совместный проект краевого музыкального театра и музея «Мир говорящих машин» приурочен к 100-летию Хабаровского музыкального театра и реализуется при финансовой поддержке министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края, а также при софинансировании Фонда президентских грантов.
12 июня в 14:00 на сценическом комплексе на Набережной им. Г. И. Невельского (в районе речного вокзала) состоится фестиваль «Цветущая Россия» (6+). Выступят творческие коллективы края, а также артисты центров работы с населением. В течение всего дня будут работать интерактивные площадки. Участие примут — Фонд «Страна смелых», волонтерское движение «Вместе V Хабаровск», зоозащитное движение «Твори добро». Хабаровская краевая библиотека им. Наволочкина в рамках программы «День России: играем, узнаем, творим!» проведет игры, мастер-классы, викторины. Состоится ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Объединит жителей флешмоб «Россия расцветает белым, синим, красным». На протяжении всей недели на базе краевых учреждений культуры пройдут разнообразные мероприятия, посвященные Дню России.
Краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина с 10 до 20 июня с 10:00 до 18:00 включительно проводит тематическую книжную выставку «Читают дети о России» (6+). 11 июня в 11:00 состоится игровая программа «Виват, Россия!» в формате игры «Что? Где? Когда?» (6+).
10 июня в 12:00 Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых приглашает на праздничную программу «Всё это Родиной зовётся». В концерте примут участие: члены Хабаровской местной организации ВОС; ветеран СВО, писатель и поэт Борис Поляков, хор русской песни «Россияне», вокальная группа «Синий май» (12+).
Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова готовит насыщенную программу ко Дню России. 11 июня в 19:00 в главном здании музея (ул. Шевченко, 11) состоится финисаж выставки «Амурский край в фотографиях конца XIX — начала XX века» «Однажды в Хабаровске» (12+). В программе — мини-экскурсия Ирины Вакуленко по выставке работ знаменитых дореволюционных фотографов из коллекции петербургского музейно-выставочного центра РОСФОТО и собрания Гродековского музея, а также театрализованный салонный вечер «Из любви к искусству» от коллектива МКЦ «Амурского Утеса».
13 июня в 15:00 в Музейно-культурном центре «Амурский утёс» (ул. Шевченко, 15) исполнят песни под рояль «Поём всей семьей» (6+). 14 июня в 19:00 состоится музыкальный вечер «На высоте. Два аккордеона» (12+) — в программе популярная музыка для аккордеона, оригинальные аранжировки и переложения А. Пьяццолла, Р. Гальяно, А. Астье и др. 17 июня в 19:00 состоится салонный вечер «Николай и Екатерина Муравьевы» (12+).
Программа тематического летнего читального зала «Моя Россия» пройдет с 8 по 11 июня с 10:00 до 19:00 на площадке у Дальневосточной государственной научной библиотеки. Для читателей будет организована экспозиция патриотической направленности, рассказывающая о культуре, истории и достижениях нашей страны. Гостей ждут блиц-викторины на знание государственных символов и истории России. Все желающие смогут обменяться любимыми книгами (буккроссинг) или забрать некоторые понравившиеся издания книжного фримаркета бесплатно.
11 июня состоится уличная информационная акция «Моя Россия» (0+) с книжными выставками, викторинами и мастер-классами, включая создание открыток и символов России. В рамках информационно-просветительской программы «Вера моя, совесть моя, песня моя — Россия!» посетили увидят документальный фильм «Пролив», посетят лекцию для молодежи «12 июня — День России» с участием историков, презентации книг дальневосточных авторов Елизаветы Романовой «Трёхцветная кошка» и Сергея Романова «Русское богатырство». С 11 по 13 июня в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» пройдет тематическая выставка детского изобразительного искусства воспитанников студий (0+).