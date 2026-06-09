Ко Дню России хабаровчан ждёт насыщенная культурная программа

Также в День России в 17:00 в Хабаровской краевой филармонии состоится громкое открытие одного из главных культурных событий этого лета на Дальнем Востоке — II Фестиваля новой музыки (6+). В рамках концерта «Новый календарь» выступит Оркестр русских народных инструментов «Русский оркестр» под руководством дирижера Андрея Долгова (Санкт-Петербург), солистка Юлия Рыжинская (народный вокал, Москва). Посетители оценят произведения, основанные на фольклоре народов России. Масштабный фестиваль продлится до 18 июня, который второй раз объединит ведущих исполнителей и авторов современной академической музыки. Культурный проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Союза композиторов России.