Врачи из Приморья спасли мужчину с ножевыми ранениями

В хирургическое отделение Спасской городской больницы экстренно доставили мужчину с ножевыми ранениями и большой кровопотерей. За жизнь пациента боролись хирурги, реаниматологи и травматологи. Врачи обработали и зашили раны, провели противошоковую терапию. Состояние пациента удалось стабилизировать. Сейчас мужчина продолжает лечение в травматологическом отделении.