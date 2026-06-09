Белорус на границе лишился машины из-за долга по алиментам

Житель Житковичей лишился машины, когда попытался выехать из страны, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Так, в истории фигурирует 47-летий мужчина, который долгое время не платил алименты на содержание своих трех несовершеннолетних детей. Долг превысил 30 тысяч белорусских рублей, и его не смогли погасить даже удержания с зарплаты с транспортной фирмы, где он работал водителем. А после увольнения ему и вовсе запретили покидать территорию Беларуси. Также судебным исполнителем было вынесено постановление об аресте автомобиля должника.
Но несмотря на все запреты белорус попытался выехать в соседнюю страну и был задержан на границе. Машину арестовали, а после продали из-за долгов.
— Вырученные после продажи транспортного средства деньги пойдут на погашение долга по алиментам, — прокомментировали в управлении юстиции.
А другой белорус за раз заплатил рекордную сумму алиментов на сына, равную цене квартиры.
Тем временем власти назвали имена, от которых стали отказываться в Беларуси — проверьте свое.