Белорус на границе лишился машины из-за долга по алиментам

Так, в истории фигурирует 47-летий мужчина, который долгое время не платил алименты на содержание своих трех несовершеннолетних детей. Долг превысил 30 тысяч белорусских рублей, и его не смогли погасить даже удержания с зарплаты с транспортной фирмы, где он работал водителем. А после увольнения ему и вовсе запретили покидать территорию Беларуси. Также судебным исполнителем было вынесено постановление об аресте автомобиля должника.