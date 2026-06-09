Между Екатеринбургом и Березовским могут запустить наземное метро

— Нужно выяснить, сколько будет стоить строительство трамвайной ветки между Березовским и Екатеринбургом. Это соглашение должно подтолкнуть обе стороны к разработке наилучшего маршрута для трамвайной линии и, возможно, к организации железнодорожного сообщения в виде электричек, что можно рассматривать как наземное метро, — отметил Владимир Шауракс.