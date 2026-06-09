Мэр и спикер думы Иркутска вручили награды новым почетным гражданам

Дмитрий Мезенцев возглавлял регион в 2009—2012 годах. При нем были построены такие знаковые объекты, как 130-й квартал и Академический мост. Михаила Корнева знают далеко за пределами столицы Прибайкалья благодаря театру народной драмы, которым он руководит на протяжении 20 лет. Коллектив ведет патриотическую деятельность, выезжает со спектаклями в зону СВО.