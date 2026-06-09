Мэр и спикер думы Иркутска вручили награды новым почетным гражданам

Решение о присвоении звания было принято на заседании думы 28 мая 2026 года.
Дмитрий Мезенцев возглавлял регион в 2009—2012 годах. При нем были построены такие знаковые объекты, как 130-й квартал и Академический мост. Михаила Корнева знают далеко за пределами столицы Прибайкалья благодаря театру народной драмы, которым он руководит на протяжении 20 лет. Коллектив ведет патриотическую деятельность, выезжает со спектаклями в зону СВО.
На торжественном мероприятии памятным знаком «За заслуги в развитии города Иркутска» отметили учителя русского языка и литературы школы № 63 Марину Никифорову. Она учит детей почти 50 лет, более 30 лет руководит школьным театром «Ваганты».