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Стало известно, какие вещи чаще всего подделывают

Чаще всего злоумышленники подделывают автомобильные детали, одежду и спортивную обувь, которые особенно востребованы у покупателей.

Чаще всего злоумышленники подделывают автомобильные детали, одежду и спортивную обувь, которые особенно востребованы у покупателей. В перечень популярных подделок также попали косметические средства, товары для уборки, алкоголь, сигареты и электронные устройства — мобильные телефоны и ноутбуки.

Эти данные предоставили в Ассоциации омниканальной розничной торговли. Как отметил руководитель организации Станислав Богданов, примерно половина контрафактной продукции реализуется на блошиных рынках и обычных рынках, от 30 до 40 процентов — через онлайн-площадки.

Оставшаяся доля поддельных товаров продается через соцсети и маленькие магазины.

Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.