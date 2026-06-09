Стало известно, какие вещи чаще всего подделывают

Чаще всего злоумышленники подделывают автомобильные детали, одежду и спортивную обувь, которые особенно востребованы у покупателей. В перечень популярных подделок также попали косметические средства, товары для уборки, алкоголь, сигареты и электронные устройства — мобильные телефоны и ноутбуки.