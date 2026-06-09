В ЖК, выросшем вместо садов на Батальной, тоскует лиса без шерсти

В Калининграде в жилом комплексе на ул. Батальной, выросшем на месте садов, лиса облюбовала местечко во дворе и никуда не уходит. Об этом «Клопс» рассказали обеспокоенные состоянием и внешним видом дикого зверя калининградцы.