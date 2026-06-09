В ЖК, выросшем вместо садов на Батальной, тоскует лиса без шерсти

В Калининграде в жилом комплексе на ул. Батальной, выросшем на месте садов, лиса облюбовала местечко во дворе и никуда не уходит. Об этом «Клопс» рассказали обеспокоенные состоянием и внешним видом дикого зверя калининградцы.
«На Батальной, 94, бегает лиса, в очень плохом состоянии, без шерсти. Никто не приезжает ей помочь», — переживает калининградка Яна.
У лис на Куршской косе появилось потомство, посетителей нацпарка просят не подкармливать детёныша и не приманивать его.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше