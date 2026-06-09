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В ЖК, выросшем вместо садов на Батальной, тоскует лиса без шерсти

Калининградцы переживают за внешний вид и здоровье зверя.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в жилом комплексе на ул. Батальной, выросшем на месте садов, лиса облюбовала местечко во дворе и никуда не уходит. Об этом «Клопс» рассказали обеспокоенные состоянием и внешним видом дикого зверя калининградцы.

«На Батальной, 94, бегает лиса, в очень плохом состоянии, без шерсти. Никто не приезжает ей помочь», — переживает калининградка Яна.

У лис на Куршской косе появилось потомство, посетителей нацпарка просят не подкармливать детёныша и не приманивать его.

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