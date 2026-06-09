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Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. На прошлой неделе в Крыму самыми популярными именами для детей были Александр, Кирилл, Елизавета и София. Об этом сообщили в правительстве республики со ссылкой на Минюст РК.

Источник: РИА "Новости"

«Самыми популярными мужскими именами оказались: Александр, Кирилл, Максим, Дмитрий, Артём, Роман, Керим, Дамир, Амир. Среди женских имен лидировали Елизавета, София, Ксения, Ева, Амина, Анастасия и Мирослава», — говорится в сообщении.

В числе редких имен, присвоенных малышам, были Аботур и Хауля. Также новорожденных называли именами Силантий, Гор, Тим, Вилория, Ава, Кайя и Даниэлла.

«За прошлую неделю в республике зарегистрировали 2 двойни», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что меры социальной поддержки получают крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей. Самые востребованные из них — материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

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