Аботур и Хауля: какими именами называют детей в Крыму

«Самыми популярными мужскими именами оказались: Александр, Кирилл, Максим, Дмитрий, Артём, Роман, Керим, Дамир, Амир. Среди женских имен лидировали Елизавета, София, Ксения, Ева, Амина, Анастасия и Мирослава», — говорится в сообщении.
В числе редких имен, присвоенных малышам, были Аботур и Хауля. Также новорожденных называли именами Силантий, Гор, Тим, Вилория, Ава, Кайя и Даниэлла.
«За прошлую неделю в республике зарегистрировали 2 двойни», — добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что меры социальной поддержки получают крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей. Самые востребованные из них — материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.