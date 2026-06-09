Мошенники начали предлагать подросткам работу на лето

Как сообщил доцент Финансового университета Пётр Щербаченко в беседе с порталом NEWS.ru, злоумышленники активизировали схему обмана, нацеленную на несовершеннолетних, которые ищут временную работу на летний период.
Аферисты завлекают молодых людей предложениями о несложных должностях, обещая высокий доход, гибкий график и отсутствие требований к опыту. Когда подросток откликается на вакансию, ему направляют ссылку, которая якобы нужна для оформления трудоустройства.
Однако на деле это фальшивый ресурс, созданный для похищения персональных данных.
Специалист предупредил, что таким образом преступники могут получить доступ к учётным записям, личной информации и банковским счетам жертв.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.