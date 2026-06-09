Москва представила супертехнологичный стенд на ПМЭФ

«Открытая стратегия 2040»: На центральном мультимедийном подиуме была представлена стратегия развития мегаполиса на ближайшие 15 лет. Гости форума знакомились с планами по цифровизации, улучшению экологии и расширению транспортного каркаса Москвы. Промышленный потенциал и ОЭЗ «Технополис Москва»: На стенде разместили высокодетализированный макет флагмана столичной высокотехнологичной индустрии. Посетители могли в деталях рассмотреть инновационные площадки, где создаются передовые отечественные разработки — от микроэлектроники до беспилотных систем. «Город здоровья»: Интерактивный блок рассказал о масштабной модернизации московского здравоохранения. Наглядная инфографика продемонстрировала результаты обновления сотен городских поликлиник и внедрения искусственного интеллекта в медицинскую практику.