Москва представила супертехнологичный стенд на ПМЭФ

Площадка Москвы под лозунгом «Москва — лучший город Земли» стала одним из самых посещаемых и обсуждаемых стендов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В этом году мегаполис сделал ставку на синергию природы и инноваций, представив интерактивные макеты будущего, достижения медицины и концептуальный студенческий бар. Дизайнеры столичного павильона воссоздали атмосферу московских парков прямо посреди выставочного павильона «Экспофорума». Площадка утопала в живой зелени — здесь высадили белоснежные березы, декоративные кустарники, а потолок украсили парящими арт-объектами в виде нежно-розовых облаков из цветов, напоминающих цветущие сады. Центром притяжения для гостей была фотозона с гигантскими объемными буквами «Это Москва».
Экспозицию столицы разделили на несколько интерактивных зон, каждая из которых презентовала флагманские проекты развития города:
«Открытая стратегия 2040»: На центральном мультимедийном подиуме была представлена стратегия развития мегаполиса на ближайшие 15 лет. Гости форума знакомились с планами по цифровизации, улучшению экологии и расширению транспортного каркаса Москвы. Промышленный потенциал и ОЭЗ «Технополис Москва»: На стенде разместили высокодетализированный макет флагмана столичной высокотехнологичной индустрии. Посетители могли в деталях рассмотреть инновационные площадки, где создаются передовые отечественные разработки — от микроэлектроники до беспилотных систем. «Город здоровья»: Интерактивный блок рассказал о масштабной модернизации московского здравоохранения. Наглядная инфографика продемонстрировала результаты обновления сотен городских поликлиник и внедрения искусственного интеллекта в медицинскую практику.
«Напитки от колледжей Москвы»: Одной из самых популярных локаций стенда стал интерактивный бар. Это не просто зона отдыха, а презентация московского профессионального образования. За стойкой работали лучшие студенты столичных колледжей, которые угощали участников форума авторскими безалкогольными коктейлями и кофе, демонстрируя высокий уровень подготовки кадров в сфере гостеприимства.
Стенд Москвы наглядно показал концепцию современного, экологичного и ориентированного на человека мегаполиса, где передовые технологии гармонично сосуществуют с комфортной городской средой.