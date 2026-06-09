Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко рассказал о рекордном числе школьников, сдающих ЕГЭ по математике

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о рекордном числе сдающих в этом году ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам. По его словам, показатель на 3,5% больше, чем в прошлом году.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о рекордном числе сдающих в этом году ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам. По его словам, показатель на 3,5% больше, чем в прошлом году.

«Инженерное образование сейчас является ключевым вопросом… Рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим естественно-научным предметам — это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята сами выбирают, ориентируются как раз на такие предметы», — сказал вице-премьер в разговоре с ТАСС.

Технологическое лидерство — цель, поставленная президентом, отметил господин Чернышенко. Для ее достижения повышается качество математического и естественно-научного образования в средней школе, добавил он.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше