Чернышенко рассказал о рекордном числе школьников, сдающих ЕГЭ по математике

«Инженерное образование сейчас является ключевым вопросом… Рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим естественно-научным предметам — это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята сами выбирают, ориентируются как раз на такие предметы», — сказал вице-премьер в разговоре с ТАСС.