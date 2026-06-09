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Глава Роскачества объяснил, почему нельзя добавлять лед в вино

Протасов: добавлять лед в вино не стоит, это ухудшает его вкус и текстуру.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Добавлять лед в вино не стоит, потому что от этого ухудшаются его вкус, текстура и другие качества, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Я не могу порекомендовать добавлять лед в вино, потому что ухудшаются и органолептические, и качественные характеристики вина, несмотря на лето», — сказал он.

Протасов отметил, что в жару стоит выбирать легкие, молодые и достаточно хорошо охлажденные вина.

По его словам, другие рекомендации, какое вино лучше выбирать в летом, содержатся в «Винном гиде России» организации.