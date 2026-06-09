В медвузе Ростова выделили более 900 мест в 2026 году

В 2026 году Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) существенно увеличил количество бюджетных мест для абитуриентов.
Распределение мест: программы специалитета — 912 мест, ординатура — 312 позиций.
Из общего числа мест на программах специалитета более половины (532 места) выделены под целевое обучение. Эта мера призвана помочь ликвидировать кадровый дефицит в медицинских учреждениях Ростовской области.
Согласно данным регионального правительства, в текущем году учреждения здравоохранения региона ожидают притока свыше 1 000 выпускников РостГМУ и медицинских колледжей.
С 2026 года вводится обязательное наставничество для всех впервые аккредитованных медицинских работников. Требование о трёхлетней отработке под руководством наставника сохраняется даже в случае расторжения целевого договора.