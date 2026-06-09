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В медвузе Ростова выделили более 900 мест в 2026 году

Общий объем выделенных мест на программах специалитета составляет 912, еще 312 позиций открыты в ординатуре.

В 2026 году Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ) существенно увеличил количество бюджетных мест для абитуриентов.

Распределение мест: программы специалитета — 912 мест, ординатура — 312 позиций.

Из общего числа мест на программах специалитета более половины (532 места) выделены под целевое обучение. Эта мера призвана помочь ликвидировать кадровый дефицит в медицинских учреждениях Ростовской области.

Согласно данным регионального правительства, в текущем году учреждения здравоохранения региона ожидают притока свыше 1 000 выпускников РостГМУ и медицинских колледжей.

С 2026 года вводится обязательное наставничество для всех впервые аккредитованных медицинских работников. Требование о трёхлетней отработке под руководством наставника сохраняется даже в случае расторжения целевого договора.