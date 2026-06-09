Красноярская ТИМ «Бирюса» стала первой площадкой федеральной программы стажировок

Территория инициативной молодежи «Бирюса» стала первой площадкой федеральной программы форумных стажировок в этом году. Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
В течение сезона на форуме будут работать 57 молодых людей из разных регионов России. Среди них представители Кемеровской, Томской, Самарской и Саратовской областей, Красноярского и Алтайского краев, Санкт-Петербурга и Москвы. Стажеры являются участниками проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия, страна возможностей».
Они будут помогать составлять ежедневные программы форума, готовить образовательные площадки, заниматься логистикой, сопровождать экспертов и почетных гостей, а также курировать команды участников. Всего на программу форумных стажировок в этом году поступила 381 заявка со всей страны.
«Стажёрская программа на ТИМ “Бирюса” это возможность вовлечь молодых специалистов в реальную практику организации крупных событий. Для нас важно, чтобы они увидели работу в молодёжной политике изнутри», — отметил руководитель агентства молодежной политики края Виктор Коломиец.
Среди участников программы есть уроженка Красноярского края Алина Хорошилова, студентка Санкт-Петербургского государственного экономического университета. По ее словам, стажировка стала возможностью применить знания на практике и найти единомышленников на родной земле.
«После окончания учебы я не против вернуться в Красноярск, чтобы уже не на словах, а на деле продвигать родной край через диалог с молодыми людьми и реальные проекты», — рассказала Алина Хорошилова.
В 2026 году ТИМ «Бирюса» пройдет уже в 20-й раз. В этом сезоне состоится 10 образовательных смен, что станет рекордом за всю историю форума.