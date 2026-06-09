МУС отстранил прокурора Хана, его обвинили в сексуальных домогательствах

Напомним, в марте 2023 года именно МУС, чью юрисдикцию Россия не признает, выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Заявление было опубликовано на сайте суда. Оно гласило, что президент и Львова-Белова могут быть причастны к якобы незаконной депортации населения, в том числе детей, с «оккупированных территорий Украины в Россию». Доказать обвинения в адрес президента и детского омбудсмена суд так и не смог.