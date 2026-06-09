Ростовская область заняла 58-е место по доступности бензина

Так, в донском регионе на среднюю чистую заработную плату жители могут приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Средняя цена за литр АИ-92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля. За год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%.