Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область заняла 58-е место по доступности бензина

Ростовская область заняла 58-е место общероссийского рейтинга доступности бензина. Соответствующее исследование опубликовали РИА Новости.

Источник: Коммерсантъ

Ростовская область заняла 58-е место общероссийского рейтинга доступности бензина. Соответствующее исследование опубликовали РИА Новости.

Так, в донском регионе на среднюю чистую заработную плату жители могут приобрести 982 литра бензина марки АИ-92. Средняя цена за литр АИ-92 в апреле 2026 года составила 63,83 рубля. За год стоимость топлива этой марки выросла на 12,5%.

В рейтинге Ростовская область находится между Калининградской областью и Республикой Алтай. Лидирующие позиции занимают Москва (более 2,5 тыс. литра на зарплату), Чукотский автономный округ (2,5 тыс. литров) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,4 тыс. литров). Замыкают список Республика Дагестан (681 литр), Чеченская Республика (670 литров) и Республика Ингушетия (638 литров).

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что летом локальные перебои с топливом возможны на небольших АЗС в Ростовской области.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше