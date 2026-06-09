В Хабаровске прошёл фестиваль «Движение первых»

Транслируя успехи молодёжи в сфере науки, волонтёрства, спорта и творчества, «Движение Первых» открывает новые перспективы для талантливых и ответственных детей, объединяя представителей молодого поколения с Дальнего Востока и всей страны в целом. Так, если в 2024 году во всём Дальневосточном федеральном округе движение объединяло около 70 тысяч человек, то к 2026 году только в Хабаровском крае количество участников превысило 100 тысяч, а помогают им около 3000 опытных наставников. Сегодня местные отделения работают в 16 районах края, а общее число первичных отделений достигло 436. Организация постоянно осваивает новые площадки. Например, в 2025 году в рамках национального проекта «Семья» открылось отделение на базе Хабаровской краевой детской библиотеки имени Наволочкина. Растут и финансовые возможности организации: по итогам конкурса 2025−2026 годов шесть образовательных учреждений края выиграли гранты по 200 тысяч рублей. Эти деньги идут на создание современных молодёжных пространств, покупку оборудования и запуск новых проектов.