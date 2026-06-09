В Хабаровске прошёл фестиваль «Движение первых»

В Хабаровске парковая зона стадиона имени Ленина стал главной площадкой регионального фестиваля детства и юности «Движение Первых», сообщает hab.aif.ru.
Церемония открытия фестиваля, реализованная силами молодёжных творческих коллективов города, прошла в формате яркой шоу-программы.
«Честно скажу, мы очень сильно переживаем, долго готовились к этому событию. У нас работают шесть тематических шатров и на каждом шатре есть определённая программа. Каждому необходимо будет ее пройти. Это возможность что-то выиграть, получить полукзную информацию и классные эмоции», — отмечает заместитель председателя совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Хабаровского края по стратегическому развитию Руслан Беляков.
«Движение Первых» — это общероссийская общественно-государственная организация для детей и молодёжи. Её участники стремятся приносить пользу обществу, создают интересные проекты, а также помогают тем, кто в этом нуждается. В Хабаровском крае сегодня активно работает региональное отделение движения, которое развивает множество важных молодёжных направлений. В их число входят патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти, профориентация и поддержка молодёжного предпринимательства. Также организация уделяет большое внимание развитию культуры, искусства, медиа и современных технологий. Важной частью работы являются экологические проекты, туризм, популяризация спорта и здорового образа жизни, а также масштабное волонтёрское движение.
Фестиваль «Движение Первых» стал не просто культурно-массовым событием, а способом образования и социализации молодого поколения. На мероприятии также прошло одно из самых волнительных для молодых участников событие — вручение паспортов граждан Российской Федерации подросткам, достигших 14-летнего возраста.
«Особенно символично, что именно в этот день лучшие из ребят получают свой первый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Это важный шаг во взрослую жизнь. Знак ответственности за себя, свою семью, свой край и свою страну. Уверена, что каждый из детей сможет реализовать свои способности, достичь успеха и принести пользу России», — отмечает заместитель председателя комитета по делам молодежи Хабаровского края Анна Калугина.
«Я активно участвую в мероприятиях, акциях движения. Это помогает развитию Хабаровска, культуре Дальнего Востока и страны. Да и вообще весь фестиваль направлен на помощь нынешнему поколению в знакомствах, в том, чтобы показать свои достижения, способности. Это движение молодых ребят, а молодёжь — всё-таки будущее страны. Также рада за ребят, которые получили свой первый паспорт, это большая гордость. А сегодня я, как посетительница фестиваля, гарантирую, что здесь очень много разных станций, активностей всяких для молодого поколения. Тут очень весело и много всего познавательного», — поделилась посетительница и участница «Движения Первых» Наталья.
Параллельно в парке имени Ленина развернулась масштабная площадка с увлекательными интерактивными зонами, которые были полезны не только для молодёжи, но и для взрослых посетителей.
«Детям это необходимо. Для развития, для нахождения своего, так сказать, пути в жизни. Я вижу, как мой ребёнок радуется и бежит весь такой счастливый собирать робота вместе с другими детьми. Они общаются, думают вместе, развиваются. И здорово, честно говоря, что такие мероприятия проводятся для родителей и их ребёнка», — говорит хабаровчанка Евгения.
Транслируя успехи молодёжи в сфере науки, волонтёрства, спорта и творчества, «Движение Первых» открывает новые перспективы для талантливых и ответственных детей, объединяя представителей молодого поколения с Дальнего Востока и всей страны в целом. Так, если в 2024 году во всём Дальневосточном федеральном округе движение объединяло около 70 тысяч человек, то к 2026 году только в Хабаровском крае количество участников превысило 100 тысяч, а помогают им около 3000 опытных наставников. Сегодня местные отделения работают в 16 районах края, а общее число первичных отделений достигло 436. Организация постоянно осваивает новые площадки. Например, в 2025 году в рамках национального проекта «Семья» открылось отделение на базе Хабаровской краевой детской библиотеки имени Наволочкина. Растут и финансовые возможности организации: по итогам конкурса 2025−2026 годов шесть образовательных учреждений края выиграли гранты по 200 тысяч рублей. Эти деньги идут на создание современных молодёжных пространств, покупку оборудования и запуск новых проектов.