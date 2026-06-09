В Ростовской области в съехавшем в озеро «УАЗ» погиб мужчина

По предварительным данным, 46-летний мужчина за рулем «УАЗа» двигался по полевой дороге в направлении озера «Кривое». Действия водителя не соответствовали дорожной обстановке: выбранная скорость привела к потере контроля над машиной. В итоге внедорожник съехал прямо в водоем на территории Истоминского сельского поселения.