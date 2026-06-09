Слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках российского газа являются угрозой для политики Европейского союза. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Петр Мюллер.
— Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики, — цитирует политика Lenta.ru.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза «пришлось» отказаться от российского газа «за одну ночь». Она также признала, что «рост цен на топливо болезнен» для граждан Европы.
Вместе с тем глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа.
При этом сам Мадьяр по итогам переговоров с коллегой из Польши Дональдом Туском заявил, что Венгрия, как и любое другое государство Европейского союза, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решения о закупке энергоресурсов.