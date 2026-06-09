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«Стало плохо от жары»: в Ачинске непристегнутый водитель влетел в здание

Его автомобиль чудом не задел никого из прохожих.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске непристегнутый водитель на Honda Fit выскочил на тротуар и влетел в здание. Как выяснилось, от жары 55-летнему мужчине стало плохо за рулем, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ДТП случилось на улице Кравченко в Ачинске вечером, 8 июня. На кадрах видео: серая иномарка на скорости съезжает с дороги, пересекает тротуар и врезается в здание.

— В аварии пострадали двое: сам водитель и его 21-летний пассажир. Инспекторами было установлено, они оба были не пристегнуты ремнями безопасности, — комментируют сотрудники Госавтоинспекции.

Со слов водителя, он почувствовал недомогание, поэтому потерял управление. Мужчину проверили на алкоголь — состояние опьянения не выявлено.

— Если вам нехорошо, ощущаете слабость, недомогание, лучше не садитесь за руль! — предупреждают дорожные полицейские. — И, конечно, нужно всегда пристегиваться, это может спасти жизнь.