Жителям Татарстана могут предложить сменить часовой пояс

По мнению Юсупова, опрос населения позволит принять окончательное решение по этому резонансному вопросу. Депутат раскритиковал ответ Кабинета министров РТ на свой предыдущий запрос о переводе времени, отметив, что правительство предлагает разрабатывать сложные «дорожные карты» и менять схему движения поездов. «Я не очень удовлетворен. Там нужно будет сделать дорожные карты и изменить схему движения поездов. Так вот, у людей надо спросить», — подчеркнул Юсупов, добавив, что проведение анкетирования не потребует значительных финансовых вложений, особенно при организации одновременно с федеральным избирательным процессом. В анкету он предлагает включить один прямой вопрос: за или против изменения времени в Татарстане.