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Жителям Татарстана могут предложить сменить часовой пояс

Депутат Государственного Совета Татарстана Руслан Юсупов выступил с инициативой провести референдум о смене часового пояса в республике, совместив голосование с сентябрьскими выборами депутатов Госдумы во избежание лишних бюджетных расходов.

Источник: Мэрия Казани

Соответствующее заявление парламентарий сделал сегодня в ходе 21-го заседания республиканского парламента.

По мнению Юсупова, опрос населения позволит принять окончательное решение по этому резонансному вопросу. Депутат раскритиковал ответ Кабинета министров РТ на свой предыдущий запрос о переводе времени, отметив, что правительство предлагает разрабатывать сложные «дорожные карты» и менять схему движения поездов. «Я не очень удовлетворен. Там нужно будет сделать дорожные карты и изменить схему движения поездов. Так вот, у людей надо спросить», — подчеркнул Юсупов, добавив, что проведение анкетирования не потребует значительных финансовых вложений, особенно при организации одновременно с федеральным избирательным процессом. В анкету он предлагает включить один прямой вопрос: за или против изменения времени в Татарстане.