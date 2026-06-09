В центре Красноярска завершаются археологические работы на улице Сурикова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается благоустройство улиц исторического центра в рамках подготовки к 400-летию города. Работы ведутся сразу на трех объектах — улицах Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова.
На улице Сурикова археологические исследования уже завершены, специалисты покинули площадку. Сейчас готовится итоговое заключение. На объекте продолжаются демонтажные работы, подрядчик приступил к установке бортового камня и завозит брусчатку.
Общая готовность улицы составляет около 9%.
Активнее всего работы идут на улице Кирова — здесь выполнено порядка 19% запланированного объема. Завершается мощение брусчатки по правой стороне участка от улицы Карла Маркса до проспекта Мира.
На улице Диктатуры Пролетариата готовность оценивается в 16%. Здесь брусчатку укладывают на нескольких отрезках — от Карла Маркса до Мира, от Мира до Ленина, а также на участках до улицы Республики. После этого подрядчик перейдет к работам на левой стороне.
Параллельно на улицах Кирова и Диктатуры Пролетариата ведется модернизация наружного освещения — прокладываются кабели и устанавливаются опоры. На Сурикова эти работы предусмотрены основным контрактом.
По словам замруководителя МКУ «УДИБ» по благоустройству Никиты Герасимовича, работы идут по графику.
После завершения благоустройства центральные улицы получат новый облик: здесь появятся обновленные тротуары с разноформатной брусчаткой, скамейки, урны, велопарковки и озеленение. На улице Диктатуры Пролетариата также планируется обустройство велодорожку, которая соединит центральное велокольцо города, добавили в городской администрации.