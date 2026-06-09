В центре Красноярска завершаются археологические работы на улице Сурикова

На улице Диктатуры Пролетариата готовность оценивается в 16%. Здесь брусчатку укладывают на нескольких отрезках — от Карла Маркса до Мира, от Мира до Ленина, а также на участках до улицы Республики. После этого подрядчик перейдет к работам на левой стороне.