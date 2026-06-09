«Мы бы хотели выжить»: ЦБ объяснил воронежскому бизнесу важность высокой ставки

В индустриальном парке «Перспектива» под Воронежем Банк России провел коммуникационную сессию по вопросам денежно-кредитной политики с местными предпринимателями. Им объяснили почти троекратную разницу между инфляцией и ключевой ставкой, а в ответ на жалобы бизнес получил рекомендации по экономии затрат за счет автоматизации и «высвобождения сотрудников».
Главным спикером коммуникативной сессии стал начальник главного управления по Центральному федеральному округу и член совета директоров ЦБ Рустэм Марданов. Послушать его и коллег собрались несколько десятков предпринимателей, в основном представители малого и среднего бизнеса.
Рустэм Марданов рассказал им, что инфляция уже близка к целевому показателю Центробанка в четыре процента: сейчас она составляет 5,6 процента. При этом ключевая ставка сейчас практически в три раза выше — 14,5 процента. Она постепенно снижается с июня 2025 года, в последний раз снижение было в конце апреля на половину процентного пункта (очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено на 19 июня). Но, по мнению многих предпринимателей, ставка все равно остается заградительной.
Банкир объяснил, что дело не только в инфляции, но и в инфляционных ожиданиях населения и бизнеса:
— Решения люди и предприятия принимают не из фактической инфляции, а из той, какую они ожидают в ближайшее время. Редко кто отвечает нам, что ждут инфляции в четыре-пять процентов, чаще цифры намного выше. Например, сейчас бизнесмены и потребители ожидают 13 процентов.
Малый бизнес не смог переложить в цены рост налогов.
По его словам, ожидания сильного роста цен как раз подогревают потребительский спрос. А для его ограничения и требуются высокие ставки по кредитам и по депозитам, чтобы люди не увеличивали расходы, «склонялись к сбережениям». И несмотря на снижение ставки, рост сбережений еще идет.
При этом даже в таких условиях предпринимателей не пугают дорогие кредиты, подчеркнул Рустэм Марданов. В опросе ЦБ стоимость займов находится лишь на четвертом месте. От дальнейшего развития бизнес сдерживают недостаток своих средств, неопределенность экономической ситуации и недостаточный спрос на продукцию.
Сама дискуссия по сравнению с аналогичной встречей 2025 года острой особо не была: в прошлый раз представители крупного бизнеса (их корреспондент «РГ» в зале не заметил) раскритиковали ситуацию в экономике, призвав Центробанк бороться не с инфляцией, а ее причинами.
Небольших предпринимателей как раз интересовали инфляционные ожидания.
Глава агентства недвижимости и инвестиций «1983» Марина Коротова поинтересовалась, как их вообще можно снизить в нынешних условиях и не закрыться:
— В общем бизнесовом объеме почти 27 процентов занимает МСП — это уже больше, чем нефтегазовый блок. Маржинальность среднего и малого бизнеса в среднем составляет от 15 до 22 процентов. НДС повысили до 22 процентов, понятно, что предприниматели будут повышать цены, чтобы хоть что-то зарабатывать.
Рустэм Марданов отметил, что предпринимателям удалось переложить в цены рост лишь на один процент, а не на два (как выросла налоговая ставка). Поэтому затраты на НДС многим пришлось компенсировать за счет внутренних резервов.
Именно поэтому инфляционные ожидания предпринимателя пока и повышены, заявил банкир:
— Вы хотели бы переложить в цены чуть больше от роста НДС.
Марина Коротова прокомментировала, что предприниматели просто «хотели бы выжить».
Рустэм Марданов предостерег от повышения цен, так как иначе «просто не будут покупать», а способы улучшения рентабельности посоветовал искать на самих предприятиях — например, улучшать бизнес-процессы, повышать эффективность и производительность труда.
На это предпринимательница вспомнила 1934 год («вспоминаем плановую экономику») и отметила, что повышение эффективности труда может привести к росту безработицы.
Об этом подробно рассказали представители регионального центра компетенций, который как раз занимается анализом бизнес-процессов и разрабатывает программы улучшения эффективности. Глава центра Андрей Демидов заявил, что помочь тут как раз может автоматизация: при внедрении роботов можно «высвобождать сотрудников и распределять их на другие отрасли». Это необходимо и потому, что у людей уровень зарплат не соответствует реальной производительности.
В ответ на комментарий индивидуального предпринимателя Григория Башкирева о дорогих кредитах и эффективности компаний Рустэм Марданов пояснил, что сейчас трудности испытывает бизнес с большой долговой нагрузкой. По его словам, в этой ситуации кто-то будет уходить с рынка или продавать компании. Он также дал вектор развития для предпринимателей:
— Устойчивые перспективы — у экспортно ориентированных предприятий, переработки и ряда сервисных отраслей. В этом году некоторые готовы брать кредиты даже по нынешним ставкам для расширения.