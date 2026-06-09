«Мы бы хотели выжить»: ЦБ объяснил воронежскому бизнесу важность высокой ставки

Рустэм Марданов рассказал им, что инфляция уже близка к целевому показателю Центробанка в четыре процента: сейчас она составляет 5,6 процента. При этом ключевая ставка сейчас практически в три раза выше — 14,5 процента. Она постепенно снижается с июня 2025 года, в последний раз снижение было в конце апреля на половину процентного пункта (очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено на 19 июня). Но, по мнению многих предпринимателей, ставка все равно остается заградительной.