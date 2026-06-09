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Перасович поделился впечатлениями после игры с ЦСКА

Накануне, казанский УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ проиграл московскому ЦСКА. Счет в серии стал 0:3.

Источник: ИА Татар-информ

После матча с журналистами пообщался тренер казанского клуба Велимир Перасович:

«Поздравляю ЦСКА с победой. Уже в первой половине они решили исход матча. “Армейцы” демонстрировали высокий уровень баскетбола, а у нас не было возможности отреагировать и оставаться в игре. После большого перерыва мы очень хорошо боролись и выглядели гораздо лучше, но отыграть такую большую разницу в счете нам было не под силу.

Сегодня многие наши баскетболисты не сумели проявить себя из-за травм. Возможно, я совершил ошибку, позволив сыграть не восстановившимся полностью Алексею Шведу и Дишону Пьеру. Чтобы составить конкуренцию ЦСКА нужно, чтобы все были готовы на 100 процентов", — сказал Перасович. Добавим, четвертый матч пройдет в Казани 10 июня.