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Эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» пройдет впервые за 80 лет

После почти 80-летнего перерыва в Казани впервые состоится легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Республика Татарстан». Организаторами выступают редакция газеты, Министерство спорта РТ, региональная организация «Готов к труду и обороне».

Источник: ИА Татар-информ

Участие в эстафете примут студенты вузов, представители военных предприятий, учреждений власти и общественных организаций.

Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Эстафета включает пять испытаний из области военно-прикладных дисциплин. Основные состязания развернутся на территории спорткомплекса «Трудовые резервы».

На первом этапе участникам предстоит разборка и сборка автомата. На втором полигоне необходимо будет проверить свою сноровку в метании снаряда — 700-граммового у мужчин и 500-граммового у женщин.

На последующих этапах участников ждет выполнение теста на подтягивание и перенос груза. Еще одним испытанием станет управление дроном на компьютерном симуляторе.

Программа мероприятия:

  • 9:00—10:00 Регистрация команд-участников.

  • 10:00—10:10 Торжественная церемония открытия.

  • 10:10—10:20 Оглашение регламента выполнения этапов эстафеты.

  • 10:30—12:30 Забеги команд-участников.

  • 11:00—13:00 Обед.

  • 12:30—13:00 Подведение итогов.

  • 13:00 Церемония награждения команд-участников.