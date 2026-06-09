Эстафета на призы газеты «Республика Татарстан» пройдет впервые за 80 лет

Участие в эстафете примут студенты вузов, представители военных предприятий, учреждений власти и общественных организаций.
Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Эстафета включает пять испытаний из области военно-прикладных дисциплин. Основные состязания развернутся на территории спорткомплекса «Трудовые резервы».
На первом этапе участникам предстоит разборка и сборка автомата. На втором полигоне необходимо будет проверить свою сноровку в метании снаряда — 700-граммового у мужчин и 500-граммового у женщин.
На последующих этапах участников ждет выполнение теста на подтягивание и перенос груза. Еще одним испытанием станет управление дроном на компьютерном симуляторе.
Программа мероприятия:
9:00—10:00Регистрация команд-участников. 10:00—10:10Торжественная церемония открытия. 10:10—10:20Оглашение регламента выполнения этапов эстафеты. 10:30—12:30Забеги команд-участников. 11:00—13:00Обед. 12:30—13:00Подведение итогов.
13:00 Церемония награждения команд-участников.