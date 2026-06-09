«После такого печень восстанавливается полгода»: как казанские врачи спасали женщин, отравившихся маслом черного тмина

«Оказалось, что она также принимала масло черного тмина, но в капсулах. Клиническая картина была такая же, как и в первом случае, и ее тоже со временем перевели в седьмую горбольницу, в то же отделение с диагнозом “токсический гепатит”», — рассказала инфекционист.