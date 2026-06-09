«После такого печень восстанавливается полгода»: как казанские врачи спасали женщин, отравившихся маслом черного тмина

Закон парных случаев сработал на любителях БАДов.
В Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана поступила 60-летняя женщина. Карета скорой помощи доставила ее в клинику в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на пожелтение кожи, жидкий стул и боль в правом подреберье.
«Мы поставили диагноз: токсический гепатит. Это означает воспаление печени в ответ на определенные вещества, воздействию которых подвергается человек. Опросив пациентку, мы узнали, что незадолго до госпитализации она на протяжении месяца ежедневно употребляла по столовой ложке масла черного тмина», — рассказала врач-инфекционист, ординатор кафедры инфекционных болезней КГМА Екатерина Кутузова.
Екатерина Кутузова: «Опросив пациентку, мы узнали, что незадолго до госпитализации она на протяжении месяца ежедневно употребляла по столовой ложке масла черного тмина».
Черный тмин, или чернушка посевная, — это травянистое растение, которое культивируется по всему миру как специя. Активно применяется как БАД. Компании-производители заявляют, что масло черного тмина дает общее тонизирующее действие, выводит токсины и благоприятно влияет на женское здоровье. Исследований, подтверждающих это, нет.
После того как медики сняли острые симптомы и удостоверились, что не имеют дело с инфекцией, пациентку перевели в гастроэнтерологическое отделение казанской Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова. И в тот же день в РКИБ поступает 67-летняя женщина с похожими симптомами.
«Оказалось, что она также принимала масло черного тмина, но в капсулах. Клиническая картина была такая же, как и в первом случае, и ее тоже со временем перевели в седьмую горбольницу, в то же отделение с диагнозом “токсический гепатит”», — рассказала инфекционист.
Черный тмин, или чернушка посевная, — это травянистое растение, которое культивируется по всему миру как специя.
«Иногда в таких случаях может сформироваться хроническое воспаление печени».
Обе пациентки были в крайне тяжелом состоянии, вспоминает заведующая отделением гастроэнтерологии ГКБ № 7 Диляра Исхакова.
«Печеночная недостаточность развивалась быстро. И хотя это были не абсолютно идентичные случаи, мы применяли примерно одинаковые препараты», — объяснила врач.
Специфического лечения токсического гепатита нет. Врачи применяли стандартные для отравления гепатопротекторы. Поначалу обсуждалось применение искусственных методов очищения крови, например плазмообмен. До таких сложных методов, к счастью, не дошло, хотя в ход пошли кортикостероиды — тяжелая артиллерия в мире гормонов. Только так пациенток удалось стабилизировать.
Диляра Исхакова: «Иногда после таких тяжелых токсических повреждений может сформироваться хроническое воспаление печени и стартовать аутоиммунный гепатит».
Обе женщины лежали в больнице около месяца. Их выписали со значительным улучшением состояния под наблюдение врачей по месту жительства. Им предстоит еще много-много раз сдавать анализы.
«После такого печень может восстанавливаться до полугода. Мы надеемся, что необратимых последствий у них не будет, хотя про долгосрочную перспективу говорить трудно. Иногда после таких тяжелых токсических повреждений может сформироваться хроническое воспаление печени и стартовать аутоиммунный гепатит», — отметила Диляра Исхакова.
В литературе описано много вариантов поражения печени из-за БАДов. Из ярких случаев из практики вспоминаются тяжелые повреждения печени после употребления чистотела. Это не произведенный на заводе БАД, а трава, которую люди сами собрали и заварили.
«Мы не знаем, как растения подействуют в виде настойки».
«Сегодня БАДы стали одной из самых популярных причин отравления. Набирает обороты мода на здоровый образ жизни, правильное питание и внедрение в рацион всякого рода добавок. Все чаще эти добавки доводят людей до больничных коек», — рассказала заведующая отделением острых отравлений седьмой горбольницы, главный внештатный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.
В случае с двумя отравившимися женщинами речь идет не об индивидуальной реакции, а о прямом токсическом воздействии. Обе принимали масло черного тмина — сильный концентрат активного вещества. И здесь не играет роли форма приема, будь то вытяжка или капсулы.
«В литературе описано много вариантов поражения печени из-за БАДов. Из ярких случаев из практики вспоминаются тяжелые повреждения печени после употребления чистотела. Это не произведенный на заводе БАД, а трава, которую люди сами собрали и заварили», — отметила Диляра Исхакова.
Почему люди травятся, казалось бы, «натуральным продуктом»? Во-первых, в добавке может быть много примесей, не заявленных на упаковке, но способных вызвать непредсказуемую реакцию организма. Во-вторых, с дозой можно просто перебрать. Например, одна из женщин превышала допустимую норму масла черного тмина в три раза.
«Про вещества природного происхождения нет авторитетных работ. Мы не знаем, как подорожник и ромашка повлияют в высушенном виде или в виде спиртовой настойки. В случае с маслами и вытяжками речь идет о максимальных дозах вещества. Помните, что любое вещество — это яд, если не соблюдать дозировку», — уверена Алия Насибуллина.
Алия Насибуллина: «Сегодня БАДы стали одной из самых популярных причин отравления. Набирает обороты мода на здоровый образ жизни, правильное питание и внедрение в рацион всякого рода добавок».
«Зачастую отравление не говорит о себе так остро».
Дискомфорт, тяжесть после еды, тошнота, тяжесть в правом подреберье, слабость — это общие неспецифические жалобы, которые могут возникнуть после приема БАДов. Симптоматика похожа на гастрит или холецистит.
«Самые опасные симптомы — это обильная рвота, жидкий стул, боли в животе и непереносимость определенных продуктов. Зачастую отравление не говорит о себе так остро, как в ситуации с этими двумя женщинами. Наши пациентки пожелтели, сообразили, что причина в масле черного тмина, и прекратили прием, пока не стало слишком поздно», — констатировала главный токсиколог Минздрава РТ.
Она добавила, что при появлении перечисленных симптомов нельзя заниматься самолечением. Ни в коем случае нельзя обращаться за вопросами к нейросети — это элемент прогресса, но в такой ситуации нужен квалифицированный медик.
Врачи назвали группы риска — тех, для кого прием всякого рода добавок может быть фатален.
1. Люди, которые принимают несколько лекарственных препаратов.
В сочетании с добавками действие основных препаратов может ускориться, а их выведение — замедлиться.
2. Люди с особенностями метаболизма.
«Есть такое врожденное нарушение метаболизма, связанное с нарушением обмена билирубина, — синдром Жильбера. До 5% населения Земли имеют это генетическое отклонение, связанное с медленным ферментом печени. Таким пациентам надо особенно осторожно принимать любые препараты, которые действуют на печень», — подчеркнула Диляра Исхакова.
Медики относятся к биологически активным добавкам с недоверием, поскольку многие из них не проходят необходимые исследования.
Приему БАДов всегда должна предшествовать консультация с врачом.
Медики относятся к биологически активным добавкам с недоверием, поскольку многие из них не проходят необходимые исследования.
«Классический врач с медицинским дипломом любого университета работает по принципу “не навреди”. То есть мы знаем лекарства, с которыми работаем. Даже имея дело с проверенными препаратами, нельзя забывать о таком явлении, как нежелательная реакция. Но мы знаем об этом, и нам известны последствия. Нельзя заявить, что это определенно добро или точно зло. Ведь некоторые витамины — это и есть БАДы», — отметила Алия Насибуллина.
«Есть хорошие, так скажем, очищенные БАДы, как омега-3, магний, витамин D. Их назначают и врачи. Бывают и пребиотики, которые люди принимают параллельно с антибиотиками», — добавила Диляра Исхакова.
Наши эксперты сошлись во мнении, что приему БАДов всегда должна предшествовать консультация с врачом. Честно расскажите доктору, какого эффекта вы хотите добиться с помощью добавки, а он на основе ваших анализов даст ответ, нужно ли вам это.