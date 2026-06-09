Популярные мифы и факты о комарах рассказали хабаровчанам

— Распространенным заблуждением также считается то, что «комары кусают из-за света», поэтому некоторые включают лампу в надежде, что на нее полетят эти кровососущие. Свет действительно привлекает многих ночных насекомых (например, мотыльков, мух), но не комаров. Они ориентируются по запаху и теплу. Яркий свет может даже дезориентировать их, но не заставит покинуть уже найденную цель, — объясняют в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. — Также существует теория, что прием больших доз витамина B1 меняет запах тела и делает человека «невкусным». Но научные исследования не подтвердили эффективность этого метода. Изменения в запахе настолько незначительны, что комары их просто не замечают.