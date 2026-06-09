Популярные мифы и факты о комарах рассказали хабаровчанам

Долгожданное тепло возвращается в Хабаровский край, а вместе с ним активнее становятся и разнообразные досаждающие насекомые. И комары — в их числе. В связи с чем в региональном управлении Роспотребнадозра дали рекомендации жителям о том, как снизить вероятность укуса этих кровососущих, а вместе с тем и развеяли некоторые мифы.
В первую очередь, помочь могут репелленты. Эффективнее всего сбивают обоняние насекомого средства с DEET (диэтилтолуамид), пикаридином или маслом лимонного эвкалипта. Свободная одежда — еще один вариант, так как длинные рукава и брюки из плотной ткани создают физический барьер, а вот облегающая одежда для комара не помеха — он может укусить сквозь нее.
— Избегайте пиков их активности. Рассвет и сумерки — время максимальной охоты большинства видов комаров, — дали еще один совет в ведомстве.
А на своей даче или огороде специалисты рекомендуют владельцам устранять стоячую воду — емкости рядом с домом необходимо регулярно осушать, так как комары размножаются в лужах, бочках с водой и даже в крышках от бутылок.
Что же касается того, что комары предпочитают кусать людей со «сладкой» кровью или тех, кто ест много сладкого, это уже миф. Насекомое не «пробует» кровь перед укусом, на деле его привлекают химические сигналы на коже и выдыхаемый воздух.
— Распространенным заблуждением также считается то, что «комары кусают из-за света», поэтому некоторые включают лампу в надежде, что на нее полетят эти кровососущие. Свет действительно привлекает многих ночных насекомых (например, мотыльков, мух), но не комаров. Они ориентируются по запаху и теплу. Яркий свет может даже дезориентировать их, но не заставит покинуть уже найденную цель, — объясняют в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. — Также существует теория, что прием больших доз витамина B1 меняет запах тела и делает человека «невкусным». Но научные исследования не подтвердили эффективность этого метода. Изменения в запахе настолько незначительны, что комары их просто не замечают.
Кстати, в целом комары кусают не ради еды. Пьют кровь только самки: не для утоления голода, а для получения белка, необходимого для развития яиц. Самцы же питаются исключительно нектаром растений.