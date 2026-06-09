Турпоток между Хабаровском и Фуюанем вырос в шесть раз

Пассажиропоток на маршруте между Хабаровском и китайским Фуюанем увеличился почти в шесть раз — и это только по данным теплохода «70 лет Победы». Причина роста — действующий до конца 2027 года безвизовый режим между странами, сообщает пресс-служба министерства транспорта Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.