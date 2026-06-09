ИП в Хабаровске потерял 440 тыс рублей при покупке кондиционеров онлайн

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о мошенничестве, после того как 43-летний индивидуальный предприниматель из Индустриального района лишился крупной суммы при попытке заказать партию кондиционеров, сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, в конце мая мужчина нашёл в интернете предложение о продаже климатической техники и перевёл 440 000 рублей по указанным реквизитам в счёт оплаты товара.
После перевода денег поставка так и не состоялась: кондиционеры он не получил, а средства вернуть не удалось.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, мошенничество. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, — прокомментировал Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
В полиции напоминают, что при онлайн-покупках необходимо проверять поставщиков и использовать только проверенные площадки.