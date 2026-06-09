Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИП в Хабаровске потерял 440 тыс рублей при покупке кондиционеров онлайн

Мужчина оплатил товар через интернет, но технику так и не получил.

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о мошенничестве, после того как 43-летний индивидуальный предприниматель из Индустриального района лишился крупной суммы при попытке заказать партию кондиционеров, сообщает hab.aif.ru.

По данным полиции, в конце мая мужчина нашёл в интернете предложение о продаже климатической техники и перевёл 440 000 рублей по указанным реквизитам в счёт оплаты товара.

После перевода денег поставка так и не состоялась: кондиционеры он не получил, а средства вернуть не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, мошенничество. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, — прокомментировал Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.

В полиции напоминают, что при онлайн-покупках необходимо проверять поставщиков и использовать только проверенные площадки.