Федорин день 9 июня 2026: церковные корни, традиции уборки, погодные приметы и строгие запреты

9 июня 2026 года в православном календаре — день памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы, пострадавшей за веру во времена гонений императора Диоклетиана в 303−304 годах. В народной традиции дата известна иначе: Федорин день, Федора Избосора или Домовница. И если церковный смысл связан с памятью и стойкостью, то народный — с домом, порядком и «перезагрузкой» быта перед летом. Считалось, что именно в этот день дом становится особенно «чутким»: он как будто отражает состояние хозяев и возвращает им всё — и чистоту, и ссоры. Расскажем подробно обо всём по порядку.