Правила трёх дней не существует: Родителям напомнили порядок действий при пропаже ребёнка

Если рядом с вами ребёнок 4−5 лет, просто не отпускайте его от себя и делайте так, чтобы он постоянно был рядом. Не нужно отвлекаться, отходить — пусть всегда находится рядом со взрослым. Для детей более старшего возраста обязательно нужно иметь при себе заряженный мобильный телефон. А лучше ещё и пауэрбанк с проводом.