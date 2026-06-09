Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила трёх дней не существует: Родителям напомнили порядок действий при пропаже ребёнка

Летом дети чаще проводят время на улице, ездят в лагеря, гуляют в парках и торговых центрах без постоянного контроля взрослых. Поэтому родителям важно заранее позаботиться о безопасности ребёнка и знать, как действовать в случае его пропажи. Своими рекомендациями с Life.ru поделился депутат Государственной думы Олег Леонов.

Источник: Life.ru

Если рядом с вами ребёнок 4−5 лет, просто не отпускайте его от себя и делайте так, чтобы он постоянно был рядом. Не нужно отвлекаться, отходить — пусть всегда находится рядом со взрослым. Для детей более старшего возраста обязательно нужно иметь при себе заряженный мобильный телефон. А лучше ещё и пауэрбанк с проводом.

Олег Леонов.

Депутат Государственной Думы.

Почему не стоит забирать у ребёнка телефон.

По словам Леонова, даже если родителей беспокоит, что ребёнок слишком много времени проводит в играх или социальных сетях, полностью лишать его смартфона не стоит.

«Можно установить приложения родительского контроля. Они позволят ограничивать время в играх или соцсетях, но не лишат ребёнка средства связи», — пояснил депутат.

Наличие телефона позволяет в любой момент связаться с ребёнком, узнать, где он находится, и убедиться, что с ним всё в порядке. Кроме того, в экстренной ситуации ребёнок сможет самостоятельно вызвать помощь по номеру 112.

Леонов считает, что современный смартфон во многом заменяет специальные трекеры и маячки. Он позволяет определить местоположение, связаться с ребёнком и получить больше информации о происходящем, чем отдельное устройство отслеживания.

Что делать, если ребёнок пропал.

Главное правило, которое подчёркивает депутат, — не ждать.

«Первым делом звоним в 112. Неважно, сколько времени прошло — правила трёх дней не существует. Заявление в полиции обязаны принять, даже если ребёнок потерялся пять минут назад», — подчеркнул он.

Подать заявление может не только родитель или родственник. Если человек стал свидетелем ситуации, когда потерялся ребёнок, он также вправе обратиться в полицию, и сотрудники обязаны принять такое заявление.

По словам Леонова, скорость реакции имеет решающее значение.

«Время играет огромную роль. Чем быстрее начнутся поиски, тем быстрее ребёнок будет найден живым и всё закончится хорошо», — заключил депутат.

Ранее Life.ru рассказывал, как защитить ребёнка от перегрева в жаркую погоду. По словам педиатров, тепловой и солнечный удары у детей развиваются быстрее, чем у взрослых, поэтому родителям важно знать первые симптомы опасного состояния и меры профилактики.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.