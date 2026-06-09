В Роспотребнадзоре назвали болезни, которые стали реже выявлять у россиян

По данным ведомства, в 2025 году также стало меньше случаев коклюша. Всего зарегистрировали 7288 случаев. Это в 4,5 раза ниже уровня 2024 года. Снижение продолжается и по ВИЧ инфекции. В 2025 году показатель заболеваемости уменьшился на 13,4% по сравнению с 2024 годом и на 40% по сравнению со среднемноголетним уровнем.