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В Роспотребнадзоре назвали болезни, которые стали реже выявлять у россиян

В России в 2025 году зафиксировали значительное снижение заболеваемости по 13 болезням различной природы.

В России в 2025 году зафиксировали значительное снижение заболеваемости по 13 болезням различной природы. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По сравнению со среднемноголетними показателями наиболее заметное снижение отмечено по гепатиту В. Заболеваемость им уменьшилась в 3,1 раза. Также снизились показатели по менингиту и туляремии, в 2,7 раза, псевдотуберкулезу, в 2,5 раза, гонококковой инфекции, в 2,4 раза, дизентерии, в 2,3 раза.

По данным ведомства, в 2025 году также стало меньше случаев коклюша. Всего зарегистрировали 7288 случаев. Это в 4,5 раза ниже уровня 2024 года. Снижение продолжается и по ВИЧ инфекции. В 2025 году показатель заболеваемости уменьшился на 13,4% по сравнению с 2024 годом и на 40% по сравнению со среднемноголетним уровнем.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили снижение числа случаев различных лихорадок. Заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой сократилась в 2 раза.

Также стало меньше острых кишечных инфекций, вызванных бактериями иерсиниями энтероколитика, и впервые выявленных активных форм туберкулеза.