Красноярских школьников пригласили к участию в акции к юбилею Владимира Даля

Акция приурочена к 225-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». Участникам предлагают подготовить работы в одной или нескольких номинациях. Среди них «Диалектные слова», «Чтение по ролям с наставником», «Чтение по ролям семьей», «Головоломка» и «Мир сказок Даля».