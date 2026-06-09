Красноярских школьников пригласили к участию в акции к юбилею Владимира Даля

Школьники Красноярского края могут принять участие во Всероссийской акции «Великое наследие Владимира Даля». Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.
Акция приурочена к 225-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». Участникам предлагают подготовить работы в одной или нескольких номинациях. Среди них «Диалектные слова», «Чтение по ролям с наставником», «Чтение по ролям семьей», «Головоломка» и «Мир сказок Даля».
После завершения приема работ эксперты выберут 100 наиболее интересных материалов. Их опубликуют на сайте проекта. Заявки принимают до 30 июня 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».
Проект «Культура для школьников» реализуют Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Роскультпроектом и Российским фондом культуры.