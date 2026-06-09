Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн человек в 2026 году

«Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн», — сказал господин Котяков в интервью «Ведомостям». По его словам, такие цели поставлены перед региональными комиссиями по противодействию нелегальной занятости. Для каждого субъекта показатели эффективности устанавливаются индивидуально.