TSMC за год удвоила рыночную капитализацию

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в настоящее время поднялась с 12-й позиции на девятую в рейтинге 100 самых ценных компаний мира. Этому способствовал рост ее рыночной капитализации более чем в два раза за последний финансовый год, пишет во вторник тайваньская газета Taipei Times со ссылкой на отчет PricewaterhouseCoopers (PwC).