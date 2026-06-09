В одном из самых узнаваемых зданий Красноярска пройдет концерт педагогов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 июня в Красноярске состоится концерт, посвященный закрытию 111-го творческого сезона краевого Дома работников просвещения.
Финальная программа сезона объединит творческие коллективы Дома работников просвещения и педагогов Красноярского края. Для зрителей подготовили выступления хоровых коллективов, бардовские песни, современные и народные танцы.
Концерт станет не только итогом сезона, но и встречей профессионального педагогического сообщества, для которого творчество остается важной частью общения, традиции и культурной жизни региона.
Мероприятие пройдет в актовом зале КГПУ им. В. П. Астафьева по адресу: Красноярск, проспект Мира, 83 в 19:00.
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