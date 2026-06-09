В Центральной России снизились выбросы в атмосферу

В 2025 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 21,2 миллиона тонн загрязняющих веществ. Это на четыре процента, или на 881,6 тысячи тонн, меньше, чем годом ранее. Совокупный показатель, по данным аналитической службы FinExpertiza, стал минимальным за последние семь лет. В большинстве регионов Центрального федерального округа без учета Москвы и Московской области динамика тоже оказалась положительной. Из 16 областей ЦФО выбросы снизились в 13. Рост зафиксирован только в Курской, Тверской и Брянской областях, причем в двух последних он был близок к статистической погрешности.