В Центральной России снизились выбросы в атмосферу

В 2025 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 21,2 миллиона тонн загрязняющих веществ. Это на четыре процента, или на 881,6 тысячи тонн, меньше, чем годом ранее. Совокупный показатель, по данным аналитической службы FinExpertiza, стал минимальным за последние семь лет. В большинстве регионов Центрального федерального округа без учета Москвы и Московской области динамика тоже оказалась положительной. Из 16 областей ЦФО выбросы снизились в 13. Рост зафиксирован только в Курской, Тверской и Брянской областях, причем в двух последних он был близок к статистической погрешности.
Максимальное сокращение в Центральной России показала Ивановская область: −25,1 процента — до 46,8 тысячи тонн. Этот результат вывел ее и в федеральный топ-10 субъектов с наибольшим снижением выбросов.
Уменьшение более чем на 10 процентов показали пять областей: Тульская, Владимирская, Тамбовская, Калужская и Воронежская. На шесть — девять процентов снизились выбросы в Рязанской, Орловской, Костромской и Липецкой областях. В Смоленской области показатель упал чуть более чем на два процента, в Ярославской и Белгородской — менее чем на один.
Обратная картина сложилась в Курской области, где выбросы выросли на 2,7 процента — до 78,6 тысячи тонн. В Тверской рост составил один процент — до 98,3 тысячи тонн, в Брянской — на 0,1 процента, до 79,9 тысячи тонн.
По абсолютному объему загрязняющих веществ первое место среди 16 регионов заняла Липецкая область: 321,3 тысячи тонн. За ней следуют Белгородская область с 204 тысячами тонн и Воронежская с 182,6 тысячи тонн.
От 102 до 152 тысяч тонн зафиксировано во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской и Тульской областях.
Выбросы в остальных регионах составили в пределах 47−98 тысяч тонн. Наименьший объем в Ивановской области — 46,8 тысячи тонн.
Липецкая и Белгородская области также лидируют по показателю выброса на одного жителя: 289,9 килограмма и 137,6 килограмма соответственно. Более центнера также фиксируется в Тамбовской, Тульской, Костромской и Рязанской областях. Близка к ним Ярославская область с 97 килограммами.
Самая низкая удельная нагрузка в этой группе отмечена в Калужской области — 46,4 килограмма на человека. По этому показателю она вошла в число регионов страны с минимальными выбросами на жителя.
В остальных регионах показатель на жителя составил от 52 до 83 килограммов.
Фото: Инфографика «РГ»/ Павел Мозгарев.
Также подсчитаны выбросы на единицу площади. По этому показателю в федеральный топ-10 вошли три региона: Липецкая область — на четвертом месте с 13,4 тонны на квадратный километр, Белгородская — на седьмом с 7,5 тонны, Тульская — на восьмом с 5,9 тонны.
В Воронежской и Владимирской — около 3,5 тонны, в Ярославской и Тамбовской — по 3,2 тонны. Более двух тонн на квадратный километр фиксируется в пяти регионах, от одной до двух — в четырех. Минимальное значение в Костромской области — одна тонна.
Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что промышленное производство в России в 2025 году продолжило расти, хотя темпы замедлились до 1,3 процента. При этом предприятия увеличили инвестиции в защиту атмосферного воздуха на 15 процентов — до 170,6 миллиарда рублей. Речь идет прежде всего о газо- и пылеулавливающем оборудовании, системах очистки выбросов и другой природоохранной инфраструктуре.
— Экологические инвестиции реализуются на длительном горизонте, и их эффект, как правило, проявляется постепенно и может способствовать дальнейшему снижению объемов выбросов в последующие годы, — добавила она.
По ее мнению, более активно снижение транспортных выбросов может быть связано с обновлением автопарка и замедление грузовой логистики.
Как считали выбросы.
Расчеты FinExpertiza основаны на данных Росприроднадзора. Выбросы от стационарных источников определялись по сведениям формы 2-ТП (воздух), которую предприятия ежегодно представляют в ведомство. Выбросы автомобильного и железнодорожного транспорта оценивались расчетным методом. Для автотранспорта учитывались количество зарегистрированных в регионах машин, категория транспорта, тип двигателя, экологический класс топлива и характеристики дорожной сети. Выбросы железнодорожного транспорта рассчитывали, исходя из объема потребленного дизельного топлива.