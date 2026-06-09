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На Вагонке легковушка обгоняла мопед и зацепила попутчика

Водитель двухколёсного транспорта получил травмы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Вагоностроительной водитель легковушки пошёл на обгон мопеда, не рассчитал боковой интервал и врезался в попутчика. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 19:40 8 июня. Водитель двухколёсного транспорта получил травмы. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Восточном микрорайоне 15-летний самокатчик поленился спешиться перед зеброй и попал под колёса легковушки.

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